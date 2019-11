Emma Marrone: «La mia stessa malattia ha ucciso molte ragazze»

ROMA - Emma Marrone è tornata a parlare della malattia che l'ha colpita alcuni mesi fa e l'ha costretta a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. La cantante ha affermato di sentirsi molto fortunata per essere riuscita a superare questa ennesima prova che la vita le ha messo davanti al suo cammino. «Ho un gran c**o perché dopo un mese ero già a presentare il mio disco. Ci sono ragazzine che hanno combattuto il triplo di me e adesso sono sottoterra», ha dichiarato l'artista salentina durante un'intervista rilasciata al settimanale "F".

Emma ha poi rivelato che quanto le è accaduto in questo pericolo l'ha cambiata e l'ha resa una persona migliore. «Non ero nuova al problema, ma quando ti succede, sei sempre impreparata. Ti chiedi: perché proprio a me? Poi però ho pensato ai bambini di 8 mesi negli ospedali. Invece di incattivirmi, credo che la malattia mi abbia reso più dolce. Tutte le mattine mi sveglio con il buonumore, sono diventata ancora più sensibile. La malattia mi ha cambiato, in meglio», ha aggiunto.

La 35enne ha infine detto che ad aiutarla a superare questo momento difficile è stata la consapevolezza e l'accettazione di quello che le stava accadendo. «Accettare di stare di nuovo male mi ha aiutata ad arrivare all'intervento con serenità. Sono entrata in sala operatoria col sorriso e ne sono uscita nello stesso modo. L'operazione non mi ha incattivita: non sono arrabbiata con la vita, al limite alla vita sono grata», ha concluso.