Raffaella Fico contro Conte: «Il sesso prima delle partite fa bene»

NAPOLI - Raffaella Fico è in forte disaccordo con Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter ha infatti consigliato ai suoi giocatori di non fare l'amore prima delle partite, dato che l'attività sessuale li farebbe rendere di meno in campo. Ma la showgirl partenopea, che è stata a lungo legata a Mario Balotelli, da cui ha avuto anche una figlia, la pensa in modo diverso.

Secondo lei i rapporti intimi possono, al contrario, aumentare le energie. «Da donna, posso dire che dopo aver avuto un rapporto con l'uomo che amo mi sento ancora più energica, in forma, mi sento meglio», ha spiegato nel programma radiofonico 'Un giorno da Pecora'. Durante l'intervista la 31enne ha anche fatto sapere che le piacerebbe che il padre di sua figlia, che sta per lasciare il Brescia, restasse a giocare in Italia e non andasse all'estero, forse in Canada, come si vocifera. «Speriamo che rimanga in Italia, ma sono cose professionali di Mario di cui io non so nulla», ha detto.

Sulla presunta battuta razzista fatta su Balotelli dal ct del Brescia Cellino, la Fico è poi stata categorica: «Ove mai fosse stata una battuta, come ho sentito dire, sarebbe stata infelice e incresciosa. Se la poteva risparmiare, è stata davvero un'uscita infelice, su questi argomenti non vanno fatte battute».

Recentemente l'ex gieffina ha infatti raccontato che quello del razzismo è un problema che coinvolge anche sua figlia Pia, vittima di frasi fuori luogo all'asilo. «È capitato un episodio bruttissimo all'asilo qualche anno fa. Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: 'Tu sei una negra di m***a, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli'. Pia dopo mi ha chiesto: 'Mamma cosa vuol dire negra?'. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola. Queste cose sono così tristi nel 2019. Fa male, è brutto», ha fatto sapere.