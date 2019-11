Ma chi è che si è perso il copione del nuovo “Star Wars”?

LOS ANGELES - «Un livello di sicurezza davvero fuori di testa», le ha definite così il regista J.J. Abrams le misure di sicurezza imposte da Disney affinché non trapelasse nemmeno un pochino della trama del nuovo “Star Wars: l'ascesa di Skywalker“.

«Stiamo parlando di copioni stampati con un inchiostro speciale di modo che non possano essere fotocopiati», ha spiegato Abrams ospite di Good Morning America, «quelli completi erano pochissimi e sono stati dati solo a un gruppo ristretto di attori».

A chi aveva ruoli minori, spesso e volentieri, veniva spedita solo la sua parte. Ad altri - come raccontato da Mark Hamill (Luke Skywalker) a Ew - veniva chiesto di restituire il copione dopo la lettura: «Non si poteva nemmeno tenerlo, sono venuti in aereo da me. Hanno aspettato che lo leggessi e poi sono ripartiti. Tutto in meno di una giornata, beh che dire: ero un po' teso».

La disattenzione di un membro del cast avrebbe però fatto crollare tutto il castello di carte: «Uno dei nostri attori, non vi diro chi - anche se vorrei, davvero - lo ha dimenticato sotto al letto della sua camera d'albergo. Qualcuno lo ha trovato e lo ha poi dato a qualcun altro che lo ha messo in vendita su eBay».

Fortuna vuole che un dipendente di Disney se ne sia accorto per tempo e lo abbia acquistato mettendo una pezza - almeno in parte - al patatrac: «Un dipendente a un certo punto è arrivato e ha detto: "C'è un copione all'asta, e sembra vero", e allora lo abbiamo fatto acquistare».

Chi sarà stato il distratto? Verosimilmente, stando a quanto dichiarato dal regista, potrebbe trattarsi di uno degli attori principali. Il toto-sbadato è aperto, quindi, fra Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega e Oscar Isaac.