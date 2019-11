A processo la stalker di Fiorella Mannoia

ROMA - Una 31enne è a processo in Italia con l'accusa di stalking ai danni di Fiorella Mannoia. La donna è stata arrestata dopo che ha preso a calci la porta di casa della cantante e ora si trova agli arresti domiciliari in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Il Messaggero riferisce che la 31enne ha sviluppato «una pericolosa ossessione per l'artista», tale da farle ignorare il divieto di avvicinamento già spiccato nei suoi confronti. La donna, interrogata dagli inquirenti, ha spiegato di «voler essere solo un'amica della Mannoia, non una sua nemica». Ma a suo carico si contano, secondo il giornale italiano, appostamenti di ore, ripetuti squilli al citofono, pedinamenti, lettere, sms, richieste di biglietti per i concerti e anche di denaro.

«È una donna fragile. Ha chiesto scusa alla cantante. Le ha scritto anche una lettera. Contiamo su un segnale dell’artista» ha dichiarato l'avvocato della 31enne.