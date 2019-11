Mika difende Fedez: «Non è omofobo»

MILANO - Mika ha preso le difese dell'amico e collega Fedez dopo che Tiziano Ferro durante la conferenza stampa di presentazione del suo ultimo album "Accetto miracoli'' lo ha attaccato per alcune frasi omofobe scritte dal rapper in un vecchia canzone del 2011 dal titolo "Tutto il contrario". Quando alla pop star britannica, in concerto a Torino, è stato chiesto di commentare la vicenda, la risposta è stata senza esitazioni: «Fedez omofobo? Mai avuta questa impressione».

Ferro invece, ospite dell'ultima puntata di "Che Tempo che Fa", programma condotto da Fabio Fazio su Raidue, ha voluto mandare un forte messaggio contro il bullismo attraverso un monologo. «Le parole hanno un peso, ma non lo ricordiamo. Ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo. Le parole hanno un peso. Ne ribadisco la pericolosità. Ed è necessario essere consapevoli quando le si scaglia contro l'animo di un adolescente troppo fragile per poter decidere o scegliere. Le parole hanno un peso», ha detto il 39enne.

La diatriba con Fedez non sembra quindi essersi chiusa con le scuse che il marito di Chiara Ferragni ha porto pubblicamente a Tiziano via social. «Le parole hanno un peso. Nella vita e sugli schermi. E per carità smettiamola di difenderci tirando in ballo l'ironia e il sarcasmo: quelle sono arti delle quali bisogna imparare il mestiere. Non confondiamo le acque. E i livelli. Le parole hanno un peso. E certe ferite resistono nel tempo. L'apologia dell'odio non è un reato che dovrebbe poter cadere in prescrizione. Ma in questo paese una legge contro l'odio non c'è quindi: bulli e odiatori italiani, tranquilli siete liberi! Io intanto aspetto tempi migliori, nei quali le parole magari un giorno... avranno un peso», ha concluso Tiziano nel suo discorso.