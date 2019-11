Nick Antik ammalia i seguaci e colleziona “mi piace” nel web

LUGANO - Il ragazzo acqua e sapone del web, tanto simpatico quanto determinato, si è avvicinato ai 300'000 follower su Instagram, lui che a 12 anni era già su facebook con i suoi video.

Come si raggiungono queste cifre impressionanti?

«Lo scoglio più duro da superare è il muro dei 100'000, poi s'innesca l'effetto valanga con i tag: amici, parenti e specialmente le persone che ti seguono, ti danno un aiuto facendo dei post dove ti taggano, accedendo di conseguenza al tuo profilo».

Avevi superato un tetto tale da essere hackerato...

«Le mie foto registravano più di 5000 like e i miei video avevano raggiunto le 100'000 visualizzazioni. Probabilmente davo fastidio o semplicemente era pura invidia. Niente di grave, sono ripartito su Instagram da zero. Con soddisfazione».

Come ti trovi adesso?

«È una piattaforma molto flessibile. Permette di proporre storie vere attraverso le fotografie, senza trascurare i commenti. Un modo quasi malinconico per essere visti e ascoltati. La gente ha voglia di raccontare e di raccontarsi. Si cerca una sorta di approvazione degli altri».

Che spesso sfocia in “stress del post”.

«Sì, e i social non diventano più un piacere. L'optimum sarebbe parlare delle proprie esperienze in modo spontaneo e naturale, quando ci si mette sotto pressione per inventare una storia, si forzano le cose e si entra in un circolo vizioso».

E su Youtube cosa proponi?

«Ho cominciato con video comici per sdrammatizzare le miei ossessioni e adesso mi sono aperto soprattutto al canto. Un percorso anche tecnico: dai primi rudimentali telefonini alle più sofisticate telecamere, curando immagini e audio di alta qualità».

Si può vivere di web?

«Certo, e anche bene. Bisogna fare attenzione a non “svendersi”, in quanto le sponsorizzazioni di ogni genere possono tentare chiunque. Il mercato è in continua evoluzione e si può arrivare a guadagnare fino a 10'000 franchi al mese. Io ho cominciato con post da 150 franchi, promuovendo le cover per i cellulari. Ho avuto una positiva esperienza anche come testimonial di una marca di gioielli ed ho proposto in particolare degli orecchini di tendenza. Kim Kardashian, la regina di Instagram con oltre 150 milioni di follower, riesce ad incassare fino a 10 mio di dollari a post!».

Linea rossa, La mia banda suona il folk, Borotalk, Cash, Flex. Come ti sei trovato sul piccolo schermo della Rsi?

«Un'esperienza fantastica con persone valide. Sono grato a chi mi ha dato fiducia, sicuramente un'evoluzione positiva della mia attività e della mia vita. Mio padre Nick e mia madre Silvana, ai quali sono molto legato per l'amore e l'educazione che ho ricevuto, sono fieri di me».

Hai la ragazza?

«Sì. Selin, mia coetanea. Lei dei Pesci, io dello Scorpione. Carina e naturale. Il canto ci accomuna, registriamo spesso insieme. Selin mi aiuta a sopportare lo stress, è un amore».

Conosci otto lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, serbo, macedone, croato e rumeno), leggi il cirillico e parli pure al contrario!

«Mi riesce naturale e mi diverto. Le origini della mia famiglia hanno facilitato 'apprendimento di questi idiomi».

Il tuo talento ha conquistato anche Barbara D'Urso in un “live” ticinese. Come l'hai conosciuta?

«Da un'amico nel Locarnese che si occupa di spettacolo. Barbara ha visto una mia puntata di Borotalk e ha voluto commentarla insieme a me, dandomi dei consigli preziosi. È una donna splendida, molto semplice, che non ama essere pressata quando è fuori dal suo lavoro. Probabilmente l'ho conquistata per una certa indifferenza, ma non mi andava di starle addosso per spuntare un semplice autografo».

Nick Antik