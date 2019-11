A$AP Rocky vorrebbe cantare proprio in quella prigione svedese

LOS ANGELES - Sindrome di Stoccolma (sic)? Chi lo sa, in ogni caso il rapper americano A$AP Rocky con la Svezia sembra avere un legame decisamente particolare.

Non solo ha recentemente dichiarato di volerci tornare «per aiutare gli immigrati che ci vivono» ma ha anche dichiarato di voler cantare per i detenuti della prigione svedese in cui è rimasto rinchiuso per diverse settimane, dopo un tafferuglio avvenuto per le strade della capitale. Per la sua liberazione era poi scattato una vera e propria campagna mediatica che aveva scomodato persino il presidente Donald Trump.

L'artista non sa se la cosa si potrà fare davvero, anche perché, ha raccontato a Tmz.com «i detenuti non possono rimanere fuori dalla cella per più di un'ora», ma lui si dice comunque possibilista.

Altrettanto aperte, conferma il portale, sarebbero le autorità dell'istituto carcerario che si dicono aperte, se non altro, a valutare una richiesta formale dall'entourage di Rocky.