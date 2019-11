Nicoletta Romanoff si è sposata

LIVORNO - Nicoletta Romanoff ha sposato il compagno Federico Alverà. L'attrice ha detto 'sì' all'allenatore di rugby in una location da sogno. I due si sono giurati amore eterno in toscana, più precisamente a Bolgheri, in provincia di Livorno, con una cerimonia davvero da favola e molto romantica immersa in una delle campagne più belle del mondo. La 40enne ha così messo nuovamente la fede al dito, visto che alle spalle ha già un matrimonio, quello con Federico Scardamaglia.

Per l'occasione Nicoletta ha scelto un bellissimo abito di tulle firmato da Luisa Beccaria e come bouquet, in omaggio alla terra che ha fatto da cornice all'evento, ha voluto dei grappoli d'uva. A festeggiare i novelli sposi sono arrivati tanti amici da ogni parte d'Italia e non solo. Tra gli altri anche diversi volti noti, come la showgirl Elena Santarelli e la conduttrice Camila Raznovich, ma anche molte colleghe della Romanoff, da Cristiana Capotondi a Carolina Crescentini, passando per Valeria Solarino.

Nicoletta e Federico hanno già una bambina insieme, la piccola Anna, venuta al mondo nel giugno del 2018. Dal primo matrimonio dell'interprete romana sono nati invece i suoi due figli maschi, Federico e Gabriele, rispettivamente nel 1999 e nel 2000. Poi c'è anche un'altra femminuccia, Maria, che ha visto la luce nel 2010 ed è frutto dalla relazione più nota di Nicoletta, quella con il collega Giorgio Pasotti, conclusasi dopo diversi tira e molla nel 2016.