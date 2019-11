A Londra una "Walk of Fame" della musica

LONDRA - Anche Londra ha la sua 'Walk of Fame' in stile Los Angeles, tutta dedicata ai musicisti. È stata inaugurata nel quartiere di Camden la 'Music Walk Of Fame', una passerella simile a quella americana di Hollywood Boulevard, pavimentata coi nomi di quanti hanno reso grande il cinema e lo spettacolo 'made in Usa'. Nella capitale britannica invece devono prendere posto quanti hanno fatto la storia del rock e del pop.

I primi a ricevere questo riconoscimento sono stati gli Who, grandi protagonisti degli anni Sessanta e Settanta e ancor oggi in attività, nonostante gli oltre 70 anni di età dei suoi due principali componenti.

Il 'frontman' Roger Daltrey e il chitarrista Pete Townshend hanno entrambi preso parte, entusiasti, alla cerimonia di inaugurazione della loro targa in granito, che si è svolta a Camden. «Questa iniziativa è una cosa grandiosa per Camden e per Londra, non solo, servirà per questo quartiere e diventerà una attrazione turistica», ha commentato Townshend, che ha scherzato sul fatto di preferire una 'walk of fame' nella zona di Goldhawk Road (ovest di Londra), dove è nata la rock band, «ma da quelle parti non avevano i soldi per farla».

I nomi con cui lastricare la via delle 'stelle' musicali, situata tra Chalk Farm Road e Camden High Street, vengono stabiliti da un gruppo internazionale formato da artisti e giornalisti. I prossimi ad essere onorati sono i Madness, all'inizio del 2020, e sono previste decine di altre targhe nei mesi a venire.