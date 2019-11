«Ho paura. Dopo le sei non esco più di casa»

RIMINI - Serena Grandi, che alcune settimane fa è stata vittima di un furto in casa ed è stata derubata non solo di alcuni gioielli ma anche delle ceneri dei suoi genitori, ha rivelato di avere intenzione di lasciare Rimini e di volersi trasferirsi a Milano per sentirsi più sicura. «Ci vogliono le ruspe, soprattutto a Rimini, che ormai è un Far West. Dopo le sei di sera scatta il coprifuoco e io non esco perché ho paura», ha dichiarato l'attrice durante un'intervista rilasciata al settimanale "Nuovo".

«C'è troppa brutta gente in giro. Ormai non riconosco più la città dove sono nata e cresciuta», ha aggiunto. «Così non posso andare avanti. Credo che sia arrivato il momento di lasciare per sempre Rimini per trasferirmi a Milano, vicino a mio figlio. Lo faccio a malincuore, così potrò tornare a sentirmi sicura», ha concluso la 61enne.