La musica di Harry Styles ispirata da «sesso e tristezza»

LOS ANGELES - Le canzoni di Harry Styles sono ispirate «dalla tristezza e dal sesso». La pop star 25enne ha scritto tutti i brani che formeranno il su secondo album da solista, dal titolo 'Fine Line', che sarà in vendita dal mese prossimo, e ha spiegato di essersi ispirato alla sua vita quotidiana. Quando in un programma della BBC gli è stato chiesto di cosa parla il suo nuovo lavoro, lui ha fatto sapere: «Cose come essere triste, fare sesso e altro. E' questo di cui parlo, sì».

Quando il conduttore dello show ha poi scherzato dicendo che forse dovrebbe considerare la possibilità di cambiare il nome della sua trasmissione in 'Tristezza e sesso', visto che sono due argomenti molto popolari, Harry ha risposto: «Beh, ma non confondiamo, non parliamo di sesso triste eh...».

Ad Harry è poi stato chiesto quali siano i suoi autori musicali preferiti e quali canzoni famose gli sarebbe piaciuto scrivere. «Probabilmente direi 'Right Down The Line' di Gerry Rafferty. Mi piace tantissimo, è groove. O tutte le canzoni di Nilsson. Quando lavoro a nuova musica ascolto tantissimo Nilsson. E' bravo a non prendere le cose troppo seriamente, una cosa che serve molto anche a me. Penso che qualcun altro invece le prenda davvero troppo sul serio». Styles ha infine detto che questo secondo album da solista è molto più «divertente» rispetto al primo.