Robert Pattinson: «Volevo smettere di recitare»

LOS ANGELES - Robert Pattinson stava per smettere di recitare prima di ottenere la parte in 'Twilight'. L'attore 33enne ha confessato che il suo provino per la famosa pellicola, in cui interpreta il ruolo del vampiro Edward Cullen, andò così male da fargli venire voglia di abbandonare i suoi sogni di successo a Hollywood.

Ha spiegato: «Al provino dovevo interpretare la scena in cui Edward ha una chitarra... Il mio agente mi disse di portare proprio una chitarra. Quando sono entrato nella stanza mi dissero: 'Hai portato una chitarra? Ci vuoi suonare qualcosa?'. Io risposi: 'No, questa è la decisione peggiore che potessi prendere'. Loro aggiunsero: 'Allora cosa hai portato a fare la chitarra? Solo per tenerla in braccio?'. Persi completamente qualsiasi senso di fiducia in me stesso. Fu una delle audizioni peggiori della mia vita. Mi ricordo che dopo chiamai i miei genitori e gli dissi: 'Basta, non ce la faccio più, non posso continuare a torturarmi così'».

Pattinson ha anche ricordato il periodo passato sul set di un'altra serie cinematografica per cui ha lavorato, quella di 'Harry Potter', e ha detto di avere un bellissimo ricordo di quei mesi visto che il gruppo di lavoro era diventato una vera e propria "famiglia" per lui.