Woody Allen infine di nuovo in sala con "A rainy day in New York"

NEW YORK - Ritorna (finalmente) in sala e nella Grande Mela che lo ha reso famosissimo, Woody Allen con il suo "A rainy day in New York".

Rimasta congelata per anni per una diatriba legale con Amazon, riguardante le accuse di presunte molestie al regista, la pellicola arriverà nei cinema ticinesi settimana prossima, per la precisione a partire da giovedì 5 dicembre.

Sullo schermo la storia d'amore di una giovane coppia che bazzica il mondo dello spettacolo, fra tradimenti, infatuazioni e nevrosi tipicamente alleniane.

Il cast è di grandissimo spessore e può annoverare giovani star come Timothée Chalamet, Elle Fanning e Selena Gomez. Interessati? Date un'occhiata al trailer qui sopra, allora!

Frenetic Films