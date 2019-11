Il ritorno di Iris Moné con “Soul Sister”

LUGANO - Non c'è due senza tre e così Iris Moné esce con un nuovo singolo, il terzo, proprio oggi: “Soul Sister”. Una canzone che casca giusta giusta dopo un mini-tour andato benissimo... in America Centrale!

«Tutto è cominciato con un invito dell'Ambasciata svizzera in Costa Rica che poi si è trasformata in una serie di tre concerti fra Panama, Costa Rica ed El Salvador... In scaletta c'erano pezzi miei, diverse cover rivisitate e i brani nuovi in inglese che sto pubblicando di recente», ci racconta Iris.

Per l'artista nostrana anche una standing ovation: «Mi ha stupita molto, è arrivata dopo il concerto in Costa Rica in cui non mi sentivo davvero in forma... Vedere il pubblico alzarsi in piedi mi ha commossa, roba da pelle d'oca».

Un successo che fa bene allo spirito: «Vedere che girare il mondo cantando le mie canzoni è possibile mi ha regalato molto gioia e una particolare soddisfazione, in fondo mi ha mostrato che dopo tutti questi anni di carriera, questo è ancora quello che amo fare. La reazione della gente, poi, mi dà conferma che è un lavoro che riesco a fare bene».

"Soul Sister", come suggerisce il titolo, continua il viaggio fra le sonorità "black" della cantante ticinese. È una canzone sull'amicizia: «Solo con gli anni ho capito quanto fossero preziose le amicizie vere. Ho imparato ad essere presente per gli altri, soprattutto nei momenti difficili, e a fidarmi», conferma l'artista.