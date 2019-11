Gigi Hadid e Zayn Malik, un ottimo rapporto 

NEW YORK - Gigi Hadid ha ricontattato Zayn Malik. La modella 24enne si è fatta risentire e ha chiamato l'ex fidanzato, con cui ha avuto una relazione dal novembre del 2015 al marzo del 2018 poi ripresa brevemente qualche mese dopo, a poche settimane dalla fine della storia con Tyler Cameron. Una fonte ha raccontato a 'E! News': «Gigi ha sempre avuto un debole per Zayn e insieme ne hanno passate tante. Hanno trascorso un lungo periodo senza parlarsi, ma recentemente hanno ripreso a sentirsi. Lei lo supporta. Chiacchierano di tanto in tanto, per ora non si tratta di nulla di serio».

I fan della Hadid hanno notato che lei ha recentemente iniziato a mettere like a molti dei post di Zayn sia su Twitter sia su Instagram. Diversi beninformati hanno però spiegato che dietro a questi gesti non c'è niente di sentimentale. Un insider ha fatto sapere: «Assolutamente non hanno alcuna intenzione di tornare insieme, ma hanno solamente un buon rapporto».

Sembra che la storia tra Gigi e Tyler sia finita perché dopo due mesi di frequentazione i due si sarebbero accorti di stare correndo un po' troppo, ma tra loro non ci sarebbero sentimenti negativi e, anzi, sarebbero rimasti anche amici.