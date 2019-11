La moglie di James Van Der Beek ha rischiato la vita durante l'aborto 

LOS ANGELES - La moglie di James Van Der Beek, Kimberly, ha quasi perso la vita durante l'aborto spontaneo avuto qualche giorno fa. La 37enne, infatti, lo scorso weekend ha perso, intorno al quarto mese di gravidanza, il bambino che portava in grembo e adesso ha rivelato che la sua salute ha rischiato moltissimo quando è corsa al pronto soccorso durante il terribile evento.

Sebbene Kimberly, che con l'attore ha già i figli Olivia, 9 anni, Joshua, 7, Annabel Leah, 5, Emilia, 3, e Gwendolyn, 16 mesi, non ha spiegato nel dettaglio cosa sia accaduto, ha fatto sapere che presto racconterà tutto ai suoi fan, ma per il momento non se la sente.

In una serie di video postati nelle sue Instagram Stories ha detto: «Grazie a tutti per il vostro affetto. Non so come fare a rispondervi. Abbiamo perso il bambino, che per la cronaca era un maschietto, e io ho quasi perso la vita. Questa cosa non l'avevamo detta. Prima o poi mi sentirò pronta a raccontarvi cos'è successo al pronto soccorso. Per il momento non me la sento di entrare nei dettagli, ma presto lo farò».

James, 42 anni, che è noto in tutto il mondo per aver interpretato Dawson nella famosa serie tv 'Dawson's Creek', aveva annunciato di aver perso il bambino lo scorso lunedì in un video andato in onda durante l'ultima puntata del talent tv 'Dancing With The Stars', la versione americana di 'Ballando con le Stelle', di cui è concorrente nell'edizione in corso.