Taylor Swift l'ha spuntata: potrà cantare le sue vecchie canzoni 

NEW YORK - Taylor Swift l'ha spuntata, almeno per stavolta. La cantante potrà esibirsi sulle note dei suoi vecchi successi ai prossimi American Music Awards il prossimo 24 novembre. La 29enne solo qualche giorno fa aveva fatto sapere che l'etichetta discografica Big Machine, comprata dal 'rivale' Scooter Braun e diretta da Scott Borchetta, le stava impedendo di cantare i suoi stessi brani in occasione dell'evento, che la vedrà salire sul palco per ritirare il premio Artista del Decennio.

Ora però la casa discografica ha fatto sapere che si è arrivati ad un accordo e che quindi l'esibizione non avrà più dei paletti che avrebbero impedito a Taylor di utilizzare i suoi vecchi successi per un medley. In un comunicato stampa diffuso tramite la rivista Variety si legge: «Big Machine Label Group e Dick Clark Productions hanno trovato un accordo per permettere agli artisti di esibirsi. Questo include i prossimi American Music Awards. Va notato che gli artisti non avranno bisogno dell'approvazione della casa discografica per le performance live in televisione o su nessun altro media».

La Swift aveva espresso tutto il suo disappunto quando Scooter Braun, che tra l'altro è il manager di Justin Bieber, aveva acquistato i diritti di tutti i suoi vecchi successi.

La pop star aveva fatto sapere di avere intenzione di ri-registrare le canzoni, cosa che la legge le permetterà il prossimo anno, in modo da poter tornare ad avere il pieno controllo delle stesse.