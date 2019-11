Kanye al lavoro con Dr. Dre per il seguito di “Jesus Is King”

LOS ANGELES - Lo dicono Instagram e Twitter: Kanye West e Dr. Dre stanno lavorando insieme alla seconda parte di “Jesus Is King”, il nono disco del rapper pubblicato lo scorso 25 ottobre. Kanye e il leggendario producer californiano hanno pubblicato poche ora fa sui popolari social network una foto che ritrae entrambi in studio, accompagnata dalla frase «Ye & Dre, Jesus is King parte seconda è in arrivo».

Pur essendosi incrociati più volte nel corso degli anni sugli stessi dischi - producendo brani ad esempio su “The Documentary” di The Game e su “Kingdom Come” di Jay-Z -, questa sarebbe la prima collaborazione ufficiale tra i due.