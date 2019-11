Una pista mai così grande per il 15esimo di Locarno On Ice

LOCARNO - Apre le porte, o meglio il ghiaccio, questo giovedì la 15esima edizione di Locarno On Ice.

Un calendario, quello dell'amatissima manifestazione, davvero ricco e che si srotola per 47 giorni da giovedì 21 novembre fino al 6 gennaio 2020. La sede, come d'abitudine, la Piazza Grande cittadina.

Diversi gli appuntamenti e le attività a partire dai concerti live - 30, con artisti locali e non - gli spettacoli sul ghiaccio e i numerosi eventi per bambini. Novità di quest'anno: alle lezioni di pattinaggio si aggiungono anche quelle di curling. La pista, ci tiene a precisare l'organizzazione, «è di un terzo più grande degli anni precedenti con ben 2'000 metri quadrati di superficie».

«Non è "solo" una semplice patinoire», spiega il comitato, «ma un vero e proprio villaggio natalizio traboccante di vita. C'è chi ci va per pattinare, chi per sentire la musica o godersi gli spettacoli di pattinaggio artistico ma anche per mangiare qualche prelibatezza o bersi un vin brûle, godendosi l'atmosfera. Locarno On Ice, in questi anni ha trasformato Piazza Grande, normalmente fredda e deserta, in un elegante, accogliente e caloroso salotto natalizio».

Si parte ufficialmente alle 16 di questo giovedì: con la "rottura del ghiaccio" da parte della mascotte dell'evento, il Pinguino Pango. Seguirà la musica della brass band Ti-X Project e gli amatissimi Sgaffy.

Tra i concerti da non perdere segnaliamo la locarnese Charlie Roe (29 novembre), la giornata in collaborazione con Valle Maggia Magic Blues (sabato 15 dicembre con diversi concerti), Freddie & The Cannonballs (27 dicembre), i Sunny Boys (28 dicembre) e i Piace? (5 gennaio).

Quella qui sopra, ovviamente, è una selezione non esaustiva da un calendario davvero pieno zeppo di cose interessanti che può essere consultato online cliccando su www.locarno-on-ice.ch