Ariana alla fine non ce l'ha fatta: concerto annullato

LOS ANGELES - «Non ce la faccio a respirare se canto», con queste parole Ariana Grande - il cui concerto era in forse per via di una misteriosa malattia alle vie respiratorie - ha voluto condividere su Insta con i fan le sue tribolazioni e annunciare il concerto annullato di questa sera a Lexington (Kentucky).

Decisamente agitata, tirando su spesso con il naso la cantante di "Thank U next" ha confermato in video di soffrire da diverse settimane di una patologia che le ostruisce le vie nasali: «Sto prendendo tutte le medicine che dovrei, mamma e gli amici mi aiutano per superare questo momento difficile», aveva scritto in un post annunciando la possibile bandiera bianca di questa sera.

Tutti i biglietti verranno rimborsati. Non è però ancora chiaro se Ariana sarà in grado di riprendere il tour o meno e in quali tempistiche.