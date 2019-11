Emma ed Elodie sono di nuovo complici

ROMA - Ecco le prime immagini di Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi finalmente di nuovo insieme, tra risate e sguardi complici. Le due cantanti un paio d'anni fa avevano bruscamente interrotto il loro rapporto di amicizia, dopo che la più giovane aveva deciso di dare un'improvvisa svolta alla sua carriera, cambiando manager e casa discografica, fino a quel momento condivisi con la collega. Dopo un lungo periodo di silenzio, trascorso senza parlarsi, qualcosa è però cambiato a settembre.

Dopo che Emma ha annunciato di doversi sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico a causa di problemi di salute, Elodie ha deciso che era arrivato il momento di provare a ricomporre quello che si era rotto. In un'intervista rilasciata a 'Domenica In' aveva spiegato: «Lei è una donna molto forte, che stimo tanto e mi ha dato tanto, so che affronterà tutto, come sempre».

«Penso sappia che le vogliamo bene tutti. Spero di sentirla presto. Le ho mandato un messaggio. Spero in questi giorni di sentirla e di farle sentire che siamo tutti con lei», aveva poi aggiunto.

Più recentemente invece la 29enne ha fatto sapere di aver rivisto la collega 35enne. «Ci siamo riavvicinate, incontrate, l'ho vista bene. Tifo per lei, ho iniziato con lei, è una donna generosa, ha un grande cuore», ha detto. «Ci eravamo allontanate perché mi ero mossa in modo istintivo, ci sono cose che avrei potuto fare diversamente, ma il bene tra noi c'è. Serviva tempo per capirci», ha continuato. «È un buon momento per tutto, quando hai l'amore (Elodie si è da poco fidanzata con il rapper Marracash, ndr) ti viene tutto meglio», ha poi concluso.

E qualche ora fa sul suo profilo Instagram sono comparse alcune Stories in cui appare proprio insieme ad Emma, mentre si diverte sulle note della canzone 'Italove'. Le due si abbracciano e si scambiano sguardi d'intesa. Davvero un bel lieto fine.