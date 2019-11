Angelina Jolie è pronta per una nuova storia d'amore

LOS ANGELES - Angelina Jolie dopo l'addio a Brad Pitt avrebbe ricominciano ad uscire con gli uomini. Il matrimonio tra l'attrice e il collega è finito nel 2016 e sebbene il divorzio non sia ancora stato ufficializzato dal giudice, la 44enne sembra si senta pronta per intraprendere nuovi rapporti sentimentali. Una fonte ha spiegato al magazine americano Us Weely che Angie ha già avuto diversi appuntamenti galanti, ma che per ora non ha ancora trovato una persona che sia stata in grado di farle tornare il cuore a battere.

L'insider ha detto: «Non è affatto chiusa alla possibilità di legarsi a qualcuno, anche se non è la sua priorità numero uno. Al centro delle sue attenzioni ci sono i suoi figli e il suo lavoro. Oltre al fatto che deve ancora chiudere il processo di divorzio».

La Jolie, che insieme a Pitt ha i figli Maddox, 18 anni, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13, e i gemellini di 11 anni Vivienne e Knox, ha recentemente rivelato di essersi sentita "persa" dopo che il suo matrimonio con Brad è naufragato ad appena due danni dal 'sì'. «Non so perché ma mi sono convinta di stare attraversando un periodo di transizione, di stare tornando alle mie origini, a me stessa. Mi ero un po' persa, sì. Credo che sia successo quando la mia relazione con Brad è finita. Poi c'è stato l'inizio della separazione. È stato un momento complicato, non mi riconoscevo più, ero diventata, non so come dire... più piccola, insignificante», ha dichiarato.