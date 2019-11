Emanuele Filiberto, annuncio solenne: «I Reali stanno tornando»

ROMA - È mistero fitto sul video-messaggio condiviso nella serata di giovedì da Emanuele Filiberto di Savoia sui propri canali social. Il rampollo ha infatti pubblicato una clip in cui annuncia in modo solenne il "ritorno della famiglia reale". Non è chiaro a cosa il video, che è poi andato in onda sempre giovedì sera anche su tutte le reti Mediaset, faccia riferimento. «Sta arrivando il momento. È per me un dovere, ma anche un grande onore, annunciarvi l'imminente ritorno della Famiglia Reale», ha scritto il 47enne accompagnando il filmato.

Poi con voce più che solenne, seduto in un elegantissimo salotto d'epoca, ha dichiarato: «Buonasera a tutti gli italiani, ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della famiglia reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l'eleganza, di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Guidata da un forte senso del dovere, la famiglia reale si pone l'obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti, i reali stanno tornando».

Qualcuno ha subito pensato che la famiglia reale abbia deciso di scendere in politica con un nuovo partito, ma più probabilmente si tratta invece di un teaser per il lancio di un nuovo programma televisivo. Anche perché è presente la scritta #adv. Filiberto non è infatti nuovo al mondo del piccolo schermo. Ha già partecipato a Sanremo nel 2010 in coppia con Pupo, ha condotto diverse trasmissioni per la Rai ed è stato concorrente anche di più di un talent show. Stavolta, chissà, potrebbe aver convinto ad apparire davanti alle telecamere anche gli anziani genitori, il padre Vittorio Emanuele di Savoia, 82 anni, e la madre Marina Doria, 84. Lo scopriremo presto.