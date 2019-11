«Il “Trono di Spade” non fa più parte della mia vita»

BERLINO - Veste i panni della tribolata Kate nella commedia romantica “Last Christmas”, niente di più diverso dalla madre dei draghi Daenerys ne “Il Trono di spade”. La 33enne Emilia Clarke sembra proprio che col fantasy... non voglia proprio più averci a che fare. Con lei abbiamo scambiato quattro chiacchiere durante la “prima” a Berlino, parlando di Natale, diventare adulti e ovviamente della serie che l'ha resa famosa.

Emilia, sei un'appassionata del Natale?

Diciamo che non sono una hater (ride). Quando sei una che lavora tanto di solito è uno dei pochi periodi liberi dell'anno... E come si fa a non amare le vacanze?

Sei una tipa esigente per quanto riguarda i regali?

Direi di sì, non è facile farmi contenta. Ma sono una che preferisce farli piuttosto che riceverli.

Il tuo personaggio nel film, Kate, è una che si rifiuta di crescere. Ti assomiglia in qualche modo?



Assolutamente, sono un'attrice e quindi resterò per sempre un po' bambina. Lei però è così perché ha una paura che la blocca io direi di no. La mia vita è stata abbastanza assurda, ormai non c'è prova che possa spaventarmi.

Per questo film ti sei preparata in maniera speciale!

Sì, ho dovuto imparare a pattinare sul ghiaccio... Anche se in realtà non ho imparato per niente. Sono solo stati davvero bravi a fare i tagli con il montaggio (ride).

Quanto ti rimane de “Il Trono di spade” nella tua vita quotidiana?



Grazie alla serie ora la gente mi riconosce per strada, mi salutano e vogliono farsi dei selfie con me. A parte questo, però, devo dire che per me il “Trono” è un capitolo chiuso, non fa più parte della mia vita.