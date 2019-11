Aurora Ramazzotti: «Sogno di essere sposata e avere figli»

MILANO - Aurora Ramazzotti sogna il matrimonio e dei pargoletti. La conduttrice radiofonica e web star lo ha rivelato in un'intervista rilasciata per il canale YouTube del suo migliore amico Tommaso Zorzi. La 22enne, che è la primogenita di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, ha spiegato come si vede in futuro. «Tra vent'anni io spero di essere realizzata dal punto di vista lavorativo. Spero di avere dei figli, dei cani e di avere una bella casa», ha fatto sapere.

Ovviamente al suo fianco vorrebbe Goffredo Cerza, il suo attuale fidanzato al quale è sempre più legata. Solo qualche giorno fa sul suo seguitissimo profilo Instagram Aury, come la chiamano gli amici, ha condiviso una foto in cui dà un passionale bacio sulla bocca a Goffredo. La 22enne ha poi dedicato tenerissime parole alla sua dolce metà.

«Ti regalo la mia fragilità. La mia consueta insicurezza. Ti dedico il mio lato peggiore, quando bussa alla porta e non sa tacere. Di quello non vado fiera, ma sappi che lo custodisco con gelosia. E ti affiderei la mia anima se avesse una forma concreta; so che sapresti esattamente cosa farne», ha scritto accanto allo scatto.

«Ti lascerei i miei occhi, solo per un giorno, così da farti vedere che con te al mio fianco c'è il sole anche quando piove. E se te ne vai il grigio di questa città è sempre un po' più freddo. So che mi sentirò scoperta, in cerca del tuo calore, finché non tornerai, finché non ti raggiungerò», ha poi aggiunto.