Kevin Hart: «Non riuscivo neanche ad andare in bagno da solo»

LOS ANGELES - Kevin Hart non riusciva neanche ad andare in bagno da solo dopo il terribile incidente di cui è stato vittima qualche mese fa. Il comico 40enne si è rotto la spina vertebrale in ben tre punti diversi quando la sua auto si è schiantata lo scorso settembre e ora ha raccontato di aver avuto per settimane bisogno dell'aiuto continuo di sua moglie Eniko Parish. La donna lo ha dovuto assistere anche nelle operazioni quotidiane più semplici, come andare in bagno.

Parlando in un programma radiofonico la star di Hollywood ha spiegato: «Non riuscivo completamente a muovermi. Non potevo neanche pulirmi il sedere da solo... Dico davvero, è così... Questa cosa ti fa capire quanto fossi messo male. Non potevo fare niente di niente».

L'attore, che ha i figli Heaven, 14 anni, ed Hendrix, 12, nati da un precedente matrimonio, e il piccolo Kenzo, 2, frutto della relazione con Eniko, ha anche detto che dopo la terribile esperienza la sua vita è completamente cambiata. «Adesso mi guardo in un modo diverso. Ora sono più consapevole di tutto. Non si tratta di una cosa spirituale, sembra tutto uno scherzo finché non ti scontri con la realtà», ha dichiarato. Ora Kevin apprezza di più la vita e assapora ogni singolo momento.