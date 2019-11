Il rapper Lil Reese è stato ferito gravemente

CHICAGO - Il rapper Lil Reese è in condizioni critiche dopo essere stato ferito in una sparatoria avvenuta in un sobborgo di Chicago.

Il 26enne, stando a quanto hanno riferito testimoni ai media locali, è stato colpito da un uomo che, dopo essere sceso da un'automobile, gli ha sparato contro con un fucile a canna corta. Lil Reese, all'anagrafe Tavares Taylor, è stato trasportato in un vicino ospedale e poi trasferito in un centro più attrezzato data la gravità della ferita subita al collo. Quando la polizia è arrivata sul posto ha trovato solo l'auto insanguinata di Lil Reese: il giovane era già stato portato via da una persona al momento non identificata.

Lil Durk, un altro rapper amico di Lil Reese, ha twittato che la vita del collega non è più in pericolo. La polizia non ha ancora compiuto nessun arresto.