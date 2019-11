Jennifer Aniston è un'icona: «Tutto grazie a Friends»

LOS ANGELES - Jennifer Aniston ha reso omaggio alla serie tv 'Friends' durante i 'People's Choice Awards' andati in scena domenica sera. L'attrice 50enne, che ha ricevuto il premio 'Icon' durante la cerimonia, ha spiegato di pensare che l'unico motivo per cui se lo è meritato è il lavoro svolto durante gli anni in cui ha interpretato Rachel Green nella famosissima serie tv, andata in onda per 10 anni fino al 2004.

Quel ruolo è stato il "regalo di una vita", anche perché le ha dato la possibilità di lavorare con colleghi incredibili come Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt Le Blanc. Parlando durante l'evento andato in scena a Santa Monica, Los Angeles, ha detto: «Quando ho saputo che avevo vinto l'Icon Awards la prima cosa che ho pensato è: 'Ma lavoro davvero da così tanto tempo?'. Beh, in effetti sì».

«Se posso ritirare questo premio è solo grazie al fatto che ho lavorato per uno show iconico, con un cast iconico e un taglio di capelli iconico», ha aggiunto con un pizzico di ironia facendo riferimento al suo famosissimo taglio di capelli. «Friends è stato veramente il regalo di una vita. Senza quello show sicuramente non sarei qui stasera. Senza quei fantastici cinque attori e senza il mio pubblico che ci è rimasto fedele per dieci anni non sarebbe successo. Avete creduto in noi, tantissimo. Avete creduto anche che potevamo vivere in quegli appartamenti così grandi (a New York, dove le case sono normalmente molto più piccole, ndr)», ha aggiunto sempre scherzando.

Quindi Jennifer ha chiuso il suo discorso ringraziando i tantissimi fan che le sono sempre stati vicini in questi anni.