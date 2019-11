Le Spice Girls hanno "snobbato" Adele

LONDRA - Le Spice Girls si sono rifiutate di cantare sul palco con Adele durante il loro ultimo show, che ha segnato il ritorno sulla scena del gruppo dopo molti anni di assenza. Hanno infatti spiegato che non volevano che la collega potesse rubare loro la scena.

Le cantanti, che la scorsa estate si sono riunite senza Victoria Beckham per una serie di concerti, avrebbero potuto avere sul palco con loro niente meno che Adele, una delle pop star più amate degli ultimi anni, per l'ultimo concerto al Wembley Stadium di Londra lo scorso giugno, ma hanno deciso di non cogliere questa occasione perché tutta l'attenzione sarebbe potuta andare proprio ad Adele, che invece le ha seguite dagli spalti.

È stata Mel C ad ammetterlo. «C'era questo rumour secondo cui lei sarebbe voluta venire e avrebbe cantato con noi '2 Become 1' (uno dei loro successi più famosi, ndr). Ma noi abbiamo rifiutato. Chi è che vuole cantare con Adele?», ha spiegato Sporty Spice.

La girl band, che è composta anche da Geri Halliwell, Mel B ed Emma Bunton, non ha al momento in programma altri concerti, ma Melanie C spera che ci potranno essere altre date in giro per il mondo. Al 'The Sun' ha dichiarato: «Mi piacerebbe fare altri show. I concerti sono piaciuti a tante persone e abbiamo visto fan arrivare da ogni parte del pianeta. Ci sono anche tanti posti dove abbiamo molti ammiratori ma dove non siamo mai state, come sul Sud Est Asiatico, l'America del Sud e anche l'Australia».