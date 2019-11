La gente ha scelto: "Stranger Things" è lo show dell'anno

SANTA MONICA - "Stranger Things" è stato proclamato miglior show nel corso della cerimonia di consegna dell'edizione 2019 dei People's Choice Awards, che ha avuto luogo domenica a Santa Monica.

La serie ha avuto la meglio su "The Big Bang Theory", "Il trono di spade", "Grey's Anatomy", "Riverdale", "This Is Us", "The Walking Dead" e "WWE Raw". A ritirare il premio sono stati Caleb McLaughlin e Noah Schnapp: «Grazie ragazzi. Grazie tanto ai fan. Questo premio significa così tanto per tutti coloro che hanno lavorato allo show». "Stranger Things" ha vinto anche il premio come miglior serie drammatica ed era in nomination in parecchie altre categorie.

Di seguito un elenco dei principali premi assegnati:

People’s Champion Award a Pink;

Fashion Icon Award a Gwen Stefani:

People’s Icon del 2018 a Jennifer Aniston;

Film del 2019 ad "Avengers: Endgame";

Commedia del 2019 a "Murder Mystery";

Film d'azione del 2019 ad "Avengers: Endgame";

Film drammatico del 2019 ad "After";

Film per famiglie del 2019 ad "Aladdin";

Star maschile del 2019 a Robert Downey Jr;

Star femminile del 2019 a Zendaya.

Commedia tv del 2019 a "The Big Bang Theory";

Reality show del 2019 a "Keeping Up with the Kardashians";

Star maschile tv del 2019 a Cole Sprouse;

Star femminile tv del 2019 a Millie Bobby Brown.

keystone-sda.ch/STR (NINA PROMMER)