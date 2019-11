Miley Cyrus dovrà essere operata e non potrà parlare per settimane

NASHVILLE - Ci aveva tempestato di selife su Instagram durante la sua recente degenza in ospedale. Ma quella tonsillite che pensava di avere, Miley Cyrus, avrà conseguenze ben più serie del previsto.

Come riportato in esclusiva da People, infatti, la cantante avrebbe scoperto un problema alle sue corde vocali che necessiterà di un intervento chirurgico.

Operazione che dovrà essere effettuata relativamente d'urgenza ed entro la fine di quest'anno. In seguito, per un recupero ottimale, Miley dovrà osservare diverse settimane di assoluto silenzio.

Malgrado la notizia, però, la giovane pop-star non sembra essersi persa d'animo e ha postato su Instagram la sua routine in palestra a casa: «Riposo la voce, non il corpo», ha commentato (ovviamente via testo).