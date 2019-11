Stop a Beverly Hills 90210, la Fox ferma il revival

LOS ANGELES - L’entusiasmo si è spento. Il ritorno di Kelly, Brandon, Dylan e Donna è durato il tempo di un’estate. La Fox ha deciso di cancellare Beverly Hills 90210 nella sua versione 2019.

Dopo soli quattro mesi dalla messa in onda, nonostante l’entusiasmo con cui sono stati accolti sia la puntata speciale di luglio sia i sei episodi andati in onda, la casa di produzione ha messo la parola “stop”.

«Siamo orgogliosi di aver saputo riunire in un evento estivo, un evento molto speciale, una delle serie cult della rete. Un profondo ringraziamento e rispetto va a Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jannie, Shannen e Tori che, insieme all’intera squadra, hanno riversato i loro cuori e le loro anime in questo revival, tanto inventivo e nostalgico», si legge nella nota diffusa da Fox.

Ma la stessa Tori Spelling non ha preso per niente bene la decisione della casa di produzione. «Non mi sono strizzata (con ben tre mutande contenitive) nell’abito rosso che indossai in televisione a 18 anni per niente» ha scritto. Poi la promessa ai fan: «State sintonizzati mentre il nostro viaggio va realizzandosi».