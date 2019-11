Lady Gaga: «Con Bradley Cooper solo finzione»

LOS ANGELES - «Era tutta finzione, studiata a tavolino». Con queste parole Lady Gaga ha spezzato il cuore di tutti i fan che hanno creduto nella sua storia d’amore con Bradley Cooper.

I media hanno parlato di questa possibile love story per mesi. In molti aveva creduto che il set del film "A Star Is Born" fosse stato galeotto per i due artisti. Il fatto che la cantante e l’attore nello stesso periodo avessero lasciato i rispettivi compagni, poi, sembrava supportare questa tesi.

Ma ora la cruda realtà: quegli sguardi pieni d’amore erano finti. «Volevamo che la gente credesse che fossimo innamorati e ci siamo riusciti. Tutto era preparato nei minimi dettagli», ha spiegato Lady Gaga, intervistata da Oprah Winfrey per Elle America.

In particolare è stato fatto riferimento alla serata degli Oscar, durante la quale la coppia - a questo punto solo artistica - si è esibita portando sul palco del Dolby Theatre la canzone Shallow, vincitrice del premio per la migliore canzone 2019. La performance, come la loro intesa, era stata da sogno. Ora anche i più romantici si sono svegliati bruscamente.