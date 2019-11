Gli ultimi giorni e parole di Nadia Toffa

BRESCIA - Sono passati meno di tre mesi dalla scomparsa di Nadia Toffa, ma per molti sembra già un'eternità. L'inviata de 'Le Iene' manca infatti ai suoi familiari, ai suoi amici, ai suoi colleghi, ma anche a tantissime persone che non la conoscevano personalmente ma che la stimavano tantissimo per i suoi servizi realizzati per il programma di Italia1. Ora la mamma, Margherita, ha raccontato in un'intervista come sono state le ultime settimane trascorse accanto alla figlia e anche cosa le ha detto poco prima che volasse in cielo.

«Tutte le mattine ci svegliavamo e facevamo colazione insieme. Lei amava i datteri, le mandorle e lo yogurt agli agrumi. Sedute sul divano mi leggeva le frasi che aveva scritto, magari durante la notte. Mi chiedeva cosa ne pensassi. Erano tutti capitoli bellissimi, anche quelli più difficili», ha spiegato al settimanale 'Grazia'.

Nadia sapeva benissimo che non aveva ancora molto da vivere e ne parlava apertamente. «Sì, parlavamo sempre della sua morte, di come sarebbe stato dopo. 'Mamma, ho l'impressione di avere a che fare con qualcosa di molto più grande di me', diceva», ha continuato la donna. La Toffa ha dimostrato di avere una tempra di tutto rispetto: «Nonostante tutti i medicinali che era costretta ad assumere, le ultime analisi erano perfette».

Proprio negli ultimi mesi della sua battaglia contro un aggressivo tumore al cervello, Nadia ha però ricevuto anche una forte delusione: «Purtroppo sì. Quella causata da chi le era vicino e non ha rispettato la sua volontà. Ma voglio che oggi si parli di lei pensando positivo e guardando al futuro». La signora Margherita ha poi voluto rivelare anche cosa ha detto a sua figlia prima di lasciarla andare. «L'ultima notte, ho preso la forza e le ho detto: 'Vola amore mio' e lei l'ha fatto», ha concluso.