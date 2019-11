Metti Schwarzenegger e Fassbender contro Hitler

STOCCOLMA - "Kung Fury" è un nome noto agli appassionati di cinema. Il corto del 2015 diretto dal regista e sceneggiatore svedese David Sandberg (che veste anche i panni del protagonista) è diventato un immediato oggetto di culto per la sua spiccata retromania anni '80 e per aver frantumato il confine tra i generi cinematografici, realizzando qualcosa di grottesco, straniante e divertente allo stesso tempo.

Ora Sandberg sta completando "Kung Fury 2", un lungometraggio ambientato nello stesso universo narrativo ma con scarsissimi legami con l'opera di quattro anni fa. Questa volta Sandberg si è superato ed è riuscito ad accaparrarsi tre pezzi da novanta: non solo David Hasselhoff come nel precedente lavoro, ma addirittura Michael Fassbender e Arnold Schwarzenegger. Il 33enne Sandberg ha spiegato all'Hollywood Reporter come è passato dal realizzare un cortometraggio ultra-indie ad avere in mano i soldi delle major e dei grossi calibri di Hollywood.

«Abbiamo dovuto girare tutto in 40 giorni» nonostante la complessità di scene e situazioni nella sceneggiatura. Sandberg ha poi dovuto superare le perplessità dei produttori, che spingevano per un altro Kung Fury. «Quando è uscita la notizia che Michael Fassbender sarebbe stato nel film, la gente pensava che l'avrebbe interpretato lui. Ed erano piuttosto delusi» che non sarebbe stato lui. Ma «è sempre stata mia intenzione mantenere vivo lo spirito» dell'originale, ha aggiunto.

Già, ma come ha fatto a convincere un attore del calibro di Fassbender a essere della partita? «Aveva visto il corto e gli era davvero piaciuto. E una volta che ha scoperto che c'era un film in produzione ha chiesto al suo agente se poteva leggere la sceneggiatura. Poi ha voluto incontrarmi e discuterne, ed ero così stupito. Era tipo "Cosa? È il miglior attore del mondo... cosa sta succedendo?"».

Schwarzenegger è una scelta più logica, data l'atmosfera anni '80 del progetto, e anche lui si è dimostrato interessato a prendervi parte dopo aver visto il corto. La parte che gli è stata dedicata è quella di un Presidente degli Stati Uniti che soffia il fumo grigiastro di un enorme sigaro e che si pone come baluardo alla comparsa di un Adolf Hitler che viaggia nel tempo. Sandberg ricorda che l'accordo con Schwarzy è stato suggellato da una bevuta all'Oktoberfest, con il finale che potete immaginare: «Penso di essere stato ubriaco dopo una birra. È stata la festa perfetta. C'era una band che suonava e Arnold ci ha portato sul palco e l'intero tendone inneggiava a lui. È stato incredibile».