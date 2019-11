«Nell'era del #metoo le donne hanno quasi paura a sentirsi sexy»

MILANO - Figlia di un'insegnante di musica e di un minatore, morto quando lei aveva 14 anni: «È stato il momento più difficile per me, assieme alla morte di mia nonna 5 anni fa», si è aperta così Irina Shayk, durante un'intervista al Corriere della Sera.

«Non avrei mai pensato di diventare modella», ha raccontato la 34enne, «pensavo che avrei fatto la musicista, mi piaceva suonare il pianoforte, oppure l'insegnante. Anche perché non ho avuto un'adolescenza facile: ero magra e alta, i ragazzi mi prendevano in giro costantemente».

La cosa però non l'ha mai scoraggiata: «Il bello della vita è che è fatta di stadi, ci permette di conoscerci, apprendere, migliorare a andare oltre. Quando cadi ti alzi e continui a camminare».

Socialite da milioni di follower e bellissima per definizione, è convinta che oggi - nell'era post-Weinstein e del #metoo - la parola non abbia più lo stesso significato: «Oggi le donne hanno quasi paura a sentirsi sexy, ma è una cosa che va ben al di là di un push-up o di un rossetto. È qualcosa che hai dentro e nessuno ti può togliere».

Difetti? «Capita anche a me di trovarmeli. Per esempio mi capita di vedermi il doppio mento. Siamo umani. Mi capita di incontrare persone che si lamentano perché non hanno questo o quello. Come essere umano devi arrivare a un punto della vita in cui comprendi che la felicità è qualcosa che tu stesso sei incaricato di cercare, senza incolpare gli altri».