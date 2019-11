Jamie Lee Curtis: «Quella volta che pippai con papà»

LOS ANGELES - Tutto inizio con gli antidolorifici dopo un intervento di chirurgia plastica agli occhi, poi la dipendenza di droghe e alcol durata anni. L'attrice-culto Jamie Lee Curtis si è aperta con il magazine Variety, per un numero speciale sul recupero dalla tossicodipendenza, per parlare della sua lunga battaglia.

«Tutto è iniziato con il Vicodin», ricorda, «ero giovane e mi ero fatta sistemare gli occhi perché, sul set di un film che stavo girando, mi avevano detto che ce li avevo troppo a palla...», racconta la diva.

Una cattiva abitudine che è continuata ininterrotta per anni e anni: «Mi ha beccata un'amica mentre trangugiavo una manciata di pillole con del vino rosso, ormai avevo 40 anni e continuavo da più di 10. Mi ha detto: "Ti vedo, Jamie-Lee, tu e le tue pastigliette. Ridi e scherzi, ma in realtà sei una donna morta"».

E la cosa, conferma Curtis, non erano solo antidolorifici: «Prendevo di tutto, ma mai mentre lavoravo e mai prima delle 17». La dipendenza, era un problema che condivideva con il padre Tony Curtis: «Sì, e lo sapevamo entrambi. Spesso ci scambiavamo le droghe. Una volta è capitato che ci siamo pippati assieme una striscia di cocaina. È stata la prima e l'unica volta, però».

Nel 1999 il coraggio di iniziare il percorso di recupero: «Sono sobria da allora, e lo sono davvero in maniera molto metodica. Faccio levare dai minibar degli alberghi che mi ospitano tutte le bevande alcoliche e vado ai meeting ogni settimana. Se dove sto lavorando non ce ne sono, li organizzo. Quando lavoravo al "Sarto di Panama" con Pierce Brosnan, sono andata a uno in cui la gente parlava solo spagnolo. Non ho capito una parola di quello che dicevano, ma non mi importava».