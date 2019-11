Vedersi i Depeche Mode al cinema con tio.ch e 20 minuti

“Spirit in the forest” è un cine-evento unico verrà proiettato in 2'400 cinema in tutto il mondo, e pure all'Otello di Ascona. Noi mettiamo in palio i bglietti

ASCONA - Un film-evento dedicato ai Depeche Mode e ai loro fan proiettato in contemporanea in 2'400 cinema su tutto il pianeta. “Spirit in the forest”, che racconta un concerto visto dal punto di vista di alcuni dei fan presenti al loro tour globale, arriverà nelle sale il prossimo 21 e 22 novembre.