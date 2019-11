Emma Marrone: «Ho sempre paura di ammalarmi di nuovo»

ROMA - Emma Marrone è stata profondamente cambiata dalla malattia. Già dieci anni fa, quando affrontò per la prima volta il tumore, la sua vita fu sconvolta. Poi qualche mese fa ha saputo di dover tornare sotto ai ferri per un altro delicato intervento chirurgico. Ora è diventata ipocondriaca e vive costantemente con la paura di potersi di nuovo ammalare. Sa che questa sensazione non la lascerà mai e ha imparato in qualche modo a conviverci.

Lo ha raccontato in un'intervista rilasciata a 'Le Iene' e andata in onda durante l'ultima puntata del programma di Italia1: «Ho sempre paura di poter stare di nuovo male, è una paura che non mi lascerà mai. Sono diventata un po' ipocondriaca, ma cerco di vivere al meglio la mia vita».

Emma, 35 anni, ha poi rivelato come ha scoperto che il male era tornato: «L'ho scoperto da una visita di controllo, da lì è partita tutta una serie di cose che mi hanno un po' destabilizzata, mi hanno afflitto tantissimo però mi sono rimessa in piedi il prima possibile».

Sentirsi dire che avrebbe dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento non è stato affatto facile. «Mi sono incazzata e ho pianto. Con me c'era Francy (Francesca Savini, la sua manager e migliore amica, ndr), l'ho detto a lei, poi ho chiamato i miei genitori. Loro sono rimasti scioccati. Ora la mia vita è cambiata totalmente, sono diventata ancora più folle di prima, vivo al 100 per 100 ogni giornata, mordo proprio la vita», ha poi concluso.