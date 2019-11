Mel B si è imbarazzata a parlare di sesso con la figlia

LONDRA - Mel B si è imbarazzata quando ha parlato alla figlia Phoenix di sesso. La Spice Girl due anni fa si è seduta con la figlia, che oggi ha 18 anni, per parlare di sesso sicuro e contraccettivi e ha spiegato che la teenager è rimasta confusa perché nessuna delle sue amiche aveva avuto un confronto simile con i propri genitori.

Ha raccontato: «Quando Phoenix ha compiuto 16 anni, mi sono detta che dovevo sedermi a parlare con lei di sesso sicuro e contraccezione. Lei è rimasta spiazzata. Penso che nessuna delle sue amiche abbia avuto una conversazione del genere con i propri genitori. Anche se è stato imbarazzante sono stata contenta di averlo di fatto, di averla messa in guardia dalle intenzioni dei ragazzi, o almeno dalle intenzioni che la maggior parte dei ragazzi hanno a quell'età. Abbiamo parlato di contraccettivi, di preservativi, di quello che succede quando non usi il condom, cosa che penso l'abbia terrorizzata».

La cantante, che ha avuto Phoenix con l'ex marito Jimmy Gulzar, ma che ha anche un'altra bambina di 12 anni, Angel, frutto del matrimonio con l'attore Eddie Murphy, e una di 8, Madison, avuta dall'ultimo marito Stephen Belafonte, si è detta infastidita dal fatto che i giovanissimi oggi hanno accesso molto facilmente a tanto materiale pornografico. Non vuole che le sue figlie pensino di doversi comportare in maniera "sexy" come le protagoniste dei film a luci rosse. «Non voglio che pensino che quello che succede nel porno sia reale, che le ragazze si devono comportare in quel modo. Non è realistico e non è qualcosa che potrebbe farle felici», ha concluso.