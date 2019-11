Keanu Reeves mano nella mano con la nuova fidanzata?

LOS ANGELES - Keanu Reeves ha sempre tenuto ben separata la vita privata dal red carpet. Ma qualcosa sembra essere cambiato: per la prima volta in 35 anni si è presentato davanti al pubblico e fotografi in compagnia di Alexandra Grant, mano nella mano, in occasione del LACMA di Los Angeles. Lei 46 anni, professione artista, lui 55 anni, sono amici da diverso tempo. I due sono stati visti spesso insieme, ma questa volta sembra esserci qualcosa di più.

Non ci sono conferme ufficiali, ma diverse fonti hanno dichiarato ai giornali di essere contenti per la nuova coppia.

Nel 2011 i due hanno collaborato al libro “Ode to Happiness”, mentre nel 2016 hanno pubblicato Ombre. Hanno in seguito fondato la casa editrice indipendente “X Artists Books”.

La vita ha riservato a Keanu tanti dolori, dalla perdita della bambina all’ottavo mese di gravidanza, alla morte della compagna nel 2001 in un incidente stradale. Si merita un po' di felicità.

Keystone