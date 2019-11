Luca Hänni confessa: «In vacanza ho letto il mio primo libro»

ZURIGO - Quarto classificato per la Svizzera all’ultimo Eurovision Song Contest, Luca Hänni ha da poco trascorso le sue prime vere vacanze con la compagna 27enne Michèle. Ma per il cantante 25enne, partire insieme all’amata alla volta di Tanzania e Mauritius non è stata l’unica prima. A “Zoom Persönlich”, Luca ha infatti rivelato di avere letto per la prima volta un libro.

«In ferie ho letto il mio primo libro!», ha confessato euforico alla presentatrice (che non è riuscita a trattenere un «Cosa?! Non avevi mai letto un libro?»). A scuola, ha spiegato il 25enne, leggere non gli diceva molto. A convincerlo a buttarsi sui libri è stata la sua ragazza, che è insegnante: «Ha messo in valigia un libro per me. Probabilmente perché lei per prima voleva leggere e sapeva che, se non avessi letto anch’io, non avrebbe potuto stare tranquilla».

Un’esperienza «superavvicente» la lettura, ha ammesso Luca. Ma il Libro, qual era? Uno della collana per ragazzi “Die drei ???” (“I tre punti di domanda”), da 168 pagine: «Come principiante, non potevo puntare subito troppo in alto», ha fatto notare.