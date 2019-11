Taylor Swift cambiata dalla malattia della madre 

NEW YORK - L'atteggiamento di Taylor Swift nei confronti dei tour è cambiato dopo che sono successi alcuni avvenimenti nella sua famiglia. Parlando dei suoi impegni in giro per il mondo ha spiegato che le sue priorità oggi sono cambiate, facendo riferimento, pur senza mai citarla, alla malattia della madre, a cui è stato diagnosticato un cancro.

In un'intervista radiofonica ha detto: «Sono cambiate molte cose non solo per quel che riguarda la mia carriera, ma nella mia vita privata. In questo momento ci sono diverse cose importanti che stanno accadendo. Non posso fare dei tour troppo lunghi che non mi danno la possibilità di tornare a casa se ne avessi bisogno. In questo momento andare in tour non è la mia unica priorità, e i miei fan rispettano questa cosa. A volte devo prendere decisioni difficili. Se ci sono dei problemi legati alla mia famiglia, devo avere lo spazio e la possibilità per affrontarli, e loro lo capiscono».

La mamma di Taylor, che si chiama Andrea, aveva combattuto contro un tumore quattro anni fa, ma la pop star quest'anno ha rivelato che il male è purtroppo tornato. La 29enne ha anche scritto una canzone per aiutare il percorso di cura di sua mamma, 'Soon You'll Get Better'.