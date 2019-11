L'alcol trasformava Demi Moore in «un mostro»

LOS ANGELES - Talullah Willis ha parlato per la prima volta del rapporto complicato con la madre Demi Moore a causa dei problemi con l'alcol di quest'ultima. «Era come se il sole tramontasse e come fosse arrivato un mostro» ha dichiarato a una tv Usa. «Ricordo che ero molto ansiosa quando sentivo che i suoi occhi si chiudevano mentre parlava con me, capivo che era ubriaca come sempre».

Una situazione che l'ha portata a sentirsi una figlia poco amata, anche se ha ammesso che senza questi problemi Demi Moore era una buona madre. Ma quando beveva succedeva una cosa particolare: a Talullah sembrava di essere lei l'adulta della situazione. «Era molto strano. Ricordo di essere stata molto turbata nel trattarla e parlarle come si fa a un bambino. Non era ma madre con la quale eravamo cresciute».

Nelle pagine della sua autobiografia la star di Hollywood è stata molto onesta nel parlare del suo problema con l'alcol e dei vari momenti difficili della sua esistenza.