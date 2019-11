European Music Awards, beffa clamorosa per Ariana Grande

SIVIGLIA - La cerimonia di consegna degli Mtv European Music Awards ha riservato una delle più grandi sorprese dell'anno. Ariana Grande, che partiva da ben sette nomination, è rimasta a bocca asciutta. Una disfatta clamorosa per la popstar, che si è vista sconfiggere dall'agguerrita concorrenza.

Il riconoscimento per il miglior artista è andato a Shawn Mendes, mentre quello per la miglior canzone è stato consegnato a Billie Eilish per "Bad Guy", premiata anche come miglior nuova artista. La migliore nel pop è Halsey, vincitrice anche del premio per il Best Look. La miglior artista hip hop è Nicki Minaj, i premiati per il rock sono i Green Day e il miglior concerto è quello dei Muse a Bilbao nel 2018.

Taylor Swft, regina del pop (nonché miglior artista statunitense a questi Ema), è la vincitrice del Best Video per quello di "Me!", realizzato in collaborazione con Brendon Urie dei Panic! at the Disco. Il re dell'elettronica è invece Martin Garrix, mentre la regina della scena alternativa è FKA Twigs.

Il premio ai fan più calorosi onora i coreani BTS, che possono contare su schiere enormi di sostenitori in tutto il mondo e che si sono aggiudicati anche il Best Live.

Mahmood, da poco protagonista di un concerto a Lugano, si è aggiudicato il Best Italian Act. Il Best Swiss Act è andato alla rapper Loredana.

La Rock Icon (sorta di riconoscimento alla carriera) è andato a Liam Gallagher, che sul palco di Siviglia ha chiuso lo show con il nuovo singolo "Once" e la sempreverde "Wonderwall".

keystone-sda.ch/ (Joel C Ryan)