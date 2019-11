Daenerys c'è rimasta malino che hanno cancellato il prequel del “Trono”

LONDRA - Emilia Clarke ha rivelato che le piacerebbe vedere realizzato il prequel de "Il Trono di Spade". Lo spin-off della nota serie tv, che era stato inizialmente annunciato da alcuni produttori, è stato infatti cancellato da HBO.



L'attrice, che è stata tra i protagonisti della famosissima serie fantasy, in cui ha interpretato il ruolo della Madre dei Draghi, Daenerys Targaryen, ha commentato pubblicamente proprio la notizia che il prequel previsto, che avrebbe dovuto avere come protagonista la star di Hollywood Naomi Watts, è stato annullato.



Durante un'intervista rilasciata a "Entertainment Tonight" ha detto: "«Non so cosa sia successo. È difficile dare vita a un progetto del genere. Ma forse un giorno la produzione ci ripenserà e deciderà di fare lo spin-off de 'Il Trono di Spade', magari ora non è il momento, ma più avanti».

«Sono sicura che sarà una decisione che prenderanno più avanti quando si sentiranno sicuri che sia il momento giusto per farlo», ha aggiunto.

La nuova serie sarebbe stata ambientata migliaia di anni prima degli avvenimenti raccontati nel telefilm originale. La HBO ha deciso di non produrre neanche l'episodio pilota. Tuttavia l'azienda ha confermato la produzione del nuovo show "House of the Dragon", che è tratto dal libro di Goerge R. R. Martin “Fuoco&Sangue”.