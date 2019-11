Meghan Markle non vuole essere amata

LONDRA - Meghan Markle non vuole che «le persone la amino». L'ex attrice, che nel 2018 ha sposato il Principe Harry ed è diventata la Duchessa del Sussex, vuole utilizzare la sua grande visibilità internazionale per supportare cause importanti e non teme che le sue opinioni possano renderla impopolare.

Il suo amico Bryony Gordon ha scritto sul Daily Telegraph: «Se c'è qualcosa che ho imparato su di lei da quando la conosco è che non è una che segue il vento, ma piuttosto è una che preferisce andare per la sua strada. Cerca soluzioni, non problemi. Mi ha detto che non vuole che le persone la amino, vuole solo che possano ascoltare quello che ha da dire. Credo che sia proprio questo che le interessi: usare la sua voce per darla a tutte quelle persone che non sono fortunate come lei».

Lo scrittore ha accompagnato Meghan a visitare Luminary Bakery, un'azienda londinese che aiuta le donne svantaggiate a crearsi una carriera, e la Duchessa ha fatto sapere di preferire una visita molto "rilassata" perché non pensa di essere diversa dalle persone che incontra. Durante l'evento ha detto: «Da quando sono qui nel Regno Unito ho capito che le persone si aspettano qualcosa di speciale quando vado in un posto, ma io dico che dovremmo essere più rilassati, a conti fatti siamo tutte solamente delle donne. Abbiamo tutte una storia da raccontare e io sono onorata di poter ascoltare le vostre».