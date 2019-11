Beyoncé cerca persone 'normali' per il suo nuovo video

LONDRA - Beyonce sta registrando parte del suo nuovo video musicale a Londra e ha detto di volere protagoniste «persone normali che raccontino la loro storia». La 38enne sta lavorando alla clip per la sua canzone 'Brown Skin Girl' e vuole proprio che ci siano diverse persone comuni tra gli interpreti. I casting da poco aperti stanno cercando «persone nere o mulatte di diverse culture, nazionalità, etnie, genere e età».

Una fonte ha spiegato al MailOnline: «Beyoncé vuole che questo video rappresenti la vera essenza della canzone. Nel testo accenna a Naomi Campbell o Lupita Nyong, ma il suo intento è che anche persone normali si facciano avanti e raccontino la propria storia. Il team che si sta occupando del casting sta cercando diverse tipologie di persone, inclusi genitori single, gay o lesbiche e uomini e donne adottati». Nel video ovviamente ci saranno anche ballerini e attori professionisti, sebbene il focus principale dovrebbe essere proprio sulle persone «normali», che lei spera avranno anche tipologie corporee diverse.

La pop star però non girerà nessuna scena in Inghilterra e tutti i segmenti del video in cui apparirà saranno prodotti in America. L'insider ha aggiunto: «Attori e ballerini professionisti ci saranno, ma il focus principale sarà quello di mostrare una grande varietà di tipologie fisiche ed età, da neonati ad anziani. Beyoncé però apparirà solo nelle scene girate in America».