«Tra me e Diletta? Una relazione indefinibile»

ROMA - Daniele Scardina è tornato a parlare della sua relazione con Diletta Leotta. Il pugile ha confidato di tenere molto alla sua privacy e di voler vivere il più lontano possibile dalla luce dei riflettori la storia con la conduttrice sportiva. "Non c'è una parola precisa per definire quello che c'è tra di noi. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti", ha raccontato durante un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi".

"Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po' di spazio. Al momento giusto saremo di sicuro capaci di definire con precisione ciò che ci lega", ha aggiunto il 27enne. "L'amore è forte, vince su tutto il resto. E questo non solo tra un uomo e una donna, ma in generale. È il motore che ci fa fare cose impossibili", ha continuato.

Daniele già in passato aveva parlato del rapporto con Diletta, spiegando perché i due non hanno mai ufficializzato la loro relazione. "Non diciamo niente per scelta, io dico solo che ho conosciuto una persona stupenda, il tempo dirà il resto", aveva dichiarato. Scardina aveva infine affermato di non essere un uomo geloso e di rispettare il lavoro della propria fidanzata. "Non sono geloso delle sue foto di Instagram. Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue", aveva fatto sapere.