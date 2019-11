Alessio Boni diventerà papà a 53 anni

ROMA - Alessio Boni è eccitatissimo all'idea di diventare padre. L'attore avrà il suo primo figlio a 53 anni. Lo ha rivelato al magazine 'Oggi' spiegando che il piccolino, o la piccolina, verrà al mondo tra la fine del prossimo inverno e l'inizio della primavera. «A marzo», ha fatto sapere. Se il fiocco sarà rosa o blu ancora non si sa: «No, ci vuole ancora un pochino».

Il desiderio di paternità c'era da tempo, ma Boni aveva smesso di parlarne pubblicamente per scaramanzia. «Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato», ha aggiunto. La star di cinema e tv non pensa che diventare padre in un'età non più giovanissima possa rappresentare un problema, almeno per lui: «Assolutamente no! Io non vedo l'ora di 'conoscerlo', sono felice!».

A renderlo genitore sarà la compagna Nina Verdelli, che di anni ne ha 18 meno di lui. La giornalista, figlia del direttore del quotidiano 'La Repubblica' Claudio Verdelli, non è ancora sua moglie e forse non lo diventerà mai. Alessio non pensa infatti che le nozze siano necessarie per sentirsi una famiglia a tutti gli effetti. «La famiglia nasce con l'unione di due persone e il pargolo che arriva. Il matrimonio è un contratto. Lei ha bisogno di un contratto per l'amore? Io no, non ne ho bisogno. E la mia compagna neanche, altrimenti non starebbe con me. Inoltre i figli delle coppie non sposate hanno ormai gli stessi diritti di quelli nati nel matrimonio, quindi non c'è motivo», ha concluso.